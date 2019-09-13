Шарпланинская овчарка. Все про породу собаки, фото и правила содержания

Шарпланинская овчарка — одна из самых редких пород в мире. Верный друг, помощник, надежный защитник — этот крупный зверь с горных пастбищ Югославии способен справиться даже с медведем.

Собаки были признаны национальным достоянием Югославии. Портрет овчарки печатался на македонской монете достоинством в один динар, и вплоть до 1970 года собак было запрещено вывозить за территорию страны. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич одарил Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки (Пашу) как символ дружбы между двумя народами.

История возникновения породы

Существует несколько версий того, как на балканских пастбищах появились мощные лохматые собаки — шарпланинские овчарки. По одной из легенд эти собаки на полуострове оказались, прибыв вместе с войсками Македонского из Азии. Собаки быстро прижились на новом месте обитания, став отличными помощниками для местных пастухов. Есть и другая легенда, еще более романтическая: местный охотник пожалел двух волчат, которые остались без родителей, приручил их и скрестил впоследствии с домашними собаками — так получились шарпланинские овчарки. На самом деле неизвестно, есть ли среди прародителей овчарок волки, но тот факт, что эти животные жили на балканских высокогорьях с древних времен, уже доказан.

Порода была впервые зарегистрирована в Международной кинологической федерации в 1939 году — как «иллирийская овчарка». К концу Второй мировой войны животных осталось мало, поэтому в Македонии и Сербии открыли питомники, в которых начали разводить пастушьих овчарок. Свое новое название порода получила в 1957 году — с этого времени собак стали называть югославскими овчарками или шарпланинцами. В 1969 году шарпланинские овчарки были зарегистрированы в Международной кинологической ассоциации.

Описание породы

Шарпланинские овчарки имеют крепкое тело, отлично развитую мускулатуру. Большая круглая голова, клинообразная морда, высоко расположенные уши висят треугольником и плотно прилегают к черепу. Миндалевидные глаза собак похожи на маслины и могут иметь цвет от желтоватого до темно-коричневого, почти черного. Хвост у основания толстый, к концу сужается, корпус — массивный и пропорциональный.

Шерсть у представителей этой породы средней длины, густая. Особенно пышная шерсть на середине живота, задних лапах и хвосте. В плане окраса возможно много вариантов: от бледно-серого равномерного цвета до практически черного, но в любом случае морда овчарки должна быть заметно темнее, чем тело.

Характер породы

Если вы ищете преданного, верного друга, то шарпланинская овчарка — ваш выбор. В своей стране (да и во всем мире) эта порода считается символом верности. Такие собаки любят всех членов семьи, включая маленьких детей, любят даже животных, с которыми они вместе растут, но безмерно верны овчарки только одному человеку — своему хозяину.

Удивительно, но эти грозные животные могут быть очень нежными, особенно, с детьми, поэтому можно без страха оставлять своих детей с овчарками, будучи уверены — в случае необходимости животные отдадут жизнь за свою семью.

Еще одна черта шарпланинцев — самостоятельность и свободолюбие. На их родине, в Сербии и Македонии, на этих животных даже не надевают ошейники, зная, что шарпланинец будет слушаться своего хозяина осознанно, становясь для него соратником и помощником.

При этом нужно помнить, что шарпланинские овчарки — это собаки позднего взросления. Взрослыми с физической точки зрения они становятся к 2,5 годам, а психологически взрослеют только к 4 годам.

Правила содержания

Шарпланинские овчарки — прекрасные пастухи и отличные охранники. Идеальным для жизни собак местом станет большой деревенский или загородный дом с просторным вольером или двором, по которому пес сможет свободно передвигаться.

В идеале нужно обеспечить овчарке «работу» — собака отлично справится с охраной территории, с защитой хозяев или их животных.

Если же собака живет в доме, то стоит позаботиться о том, чтобы «нагружать» ее физически: выгуливать питомца нужно, как минимум, два раза в день, причем каждая прогулка должна быть не менее 1,5 часов.

Правила ухода

Если вы хотите, чтобы ваш питомец выглядел безупречно, придется постараться. Густая красивая шерсть овчарки требует особой заботы: как минимум раз в неделю (а лучше чаще) собаку требуется вычесывать, иначе шерсть сваляется в колтуны. В периоды линьки вычесывать питомца придется через день. А вот купать овчарок часто не нужно — их шерсть способна отталкивать грязь, так что одного купания в несколько месяцев будет вполне достаточно.

Пристальное внимание следует уделять ушам питомцев — излишки серы можно удалять влажной салфеткой, делать это придется раз в две недели.

Правила кормления

Крупные шарпланинские овчарки требуют правильного питания. Проще всего покупать питомцу уже готовый сухой корм — он сбалансированный, содержит все необходимые минералы, витамины, микро- и макроэлементы.

Решили кормить собаку натуральной едой? Следует ответственно и серьезно подойти к составлению рациона. Половина от дневного рациона должно приходиться на мясо, четверть — на крупы и овощи, и еще четверть — на кисломолочные продукты. В меню должны быть продукты с высоким содержанием кальция. Сухожилия и хрящи полезны для суставов.

Кормить питомца следует два раза в день, причем одна порция не должна быть менее 1,5-2 кг.

Здоровье

За столетия, проведенные на горных балканских пастбищах, шарпланинские овчарки выработали отличный иммунитет — они способны выживать при любой погоде, стали выносливыми. Но они нуждаются в больших физических нагрузках, иначе повышается риск ожирения.

Среди прочих заболеваний, характерных для шарпланинских овчарок, можно отметить заболевания глаз (катаракту, глаукому) и дисплазию суставов. Но в целом представители этой породы отличаются прекрасным здоровьем.