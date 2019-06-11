Shazam для Android теперь может распознавать музыку в наушниках

В Shazam для Android была добавлена ​​новая функция Pop Up, которая позволит пользователям идентифицировать песни, воспроизводимые в сторонних приложениях, не выходя из приложения. Она позволяет находить музыку, которая играет в наушниках.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на всплывающее уведомление в верхней части экрана и Shazam запустит поиск музыки. Конечно, вы сможете отклонить функцию просто смахнув её. Если вы хотите, чтобы постоянное уведомление исчезло, вам придется отключить функцию из меню настроек Shazam или проведя вниз по уведомлению, и нажать «Выключить».

Pop Up уже доступна в последней версии Shazam для Android в Google Play Store. Если у вас уже установлено приложение просто обновите его. Для iOS функция пока недоступна, поскольку эта операционная система не поддерживает формат постоянных уведомлений.