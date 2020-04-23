SiPearl подписывает соглашение с Arm о разработке микропроцессоров первого поколения

SiPearl, компания, которая разрабатывает высокопроизводительный микропроцессор с низким энергопотреблением для европейского суперкомпьютера exascale, подписала крупное лицензионное технологическое соглашение с Arm, глобальным поставщиком полупроводниковых IP. Соглашение позволит SiPearl воспользоваться преимуществами высокопроизводительной, безопасной и масштабируемой платформы Arm Neoverse следующего поколения под кодовым названием Zeus, а также использовать надежную программно-аппаратную экосистему Arm.

Использование преимуществ платформы Arm "Zeus", включая POP IP от Arm, на передовой технологии FinFET позволяет SiPearl ускорить разработку и обеспечить выдающуюся надежность для самых высококлассных предложений с точки зрения вычислительной мощности и энергоэффективности, а также быть готовыми к запуск первого поколения микропроцессоров в 2022 году.