SilentiumPC представила три новых игровых стола

SilentiumPC объявила о запуске трех новых игровых стола. Модели GD700 и GD700E оснащены электрической регулировкой высоты.

Размеры новинок предоставляют пользователю большое рабочее пространство. На нем можно расположить системный блок, периферию и даже два монитора. Толстая столешница гарантирует надежность и прочность. Еще одной новинкой стал игровой стол - GD100 Onyx White с белой карбоновой отделкой. Столы оснащены практичным решением для укладки кабелей и проводов. Карбоновая отделка столешницы выглядит великолепно, ее легко чистить и она устойчива к царапинам. Съемные резиновые ножки защищают пол от царапин.

Новые столы компании SilentiumPC доступны по цене от 215 евро.
Комментарии и отзывы SilentiumPC GD700
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