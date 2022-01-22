SilentiumPC представила три новых игровых стола

SilentiumPC объявила о запуске трех новых игровых стола. Модели GD700 и GD700E оснащены электрической регулировкой высоты.

Размеры новинок предоставляют пользователю большое рабочее пространство. На нем можно расположить системный блок, периферию и даже два монитора. Толстая столешница гарантирует надежность и прочность. Еще одной новинкой стал игровой стол - GD100 Onyx White с белой карбоновой отделкой. Столы оснащены практичным решением для укладки кабелей и проводов. Карбоновая отделка столешницы выглядит великолепно, ее легко чистить и она устойчива к царапинам. Съемные резиновые ножки защищают пол от царапин.

Новые столы компании SilentiumPC доступны по цене от 215 евро.