Silicon Motion разрабатывает новый контроллер стандарта PCIe 5.0

Компания Silicon Motion начала разрабатывать контроллеры твердотельных накопителей PCIe 5.0. Так как, в данный момент твердотельные накопители стандарта PCIe 4.0 уже предлагают скорость 7 ГБ/с. В теории достигнут предел скорости. Для дальнейшего увеличения производительности, компания Silicon Motion начала разработку нового контроллера SSD PCIe 5.0 стандарта.

Накопители PCIe 5.0 предложат увеличение скорости передачи данных в два раза больше, чем предыдущее поколение. Ожидается, что первая платформа с поддержкой PCIe 5.0 появится в конце 2021 года с материнскими платами на базе чипсетов Intel Alder Lake и 600-ой серии, а накопители с новым контроллером только в 2022 году.