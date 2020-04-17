Silicon Power A62 создан для консолей

Достаточно часто владельцы игровых приставок PS4, PS4 Pro и Xbox One жалуются на то, что современные игры занимают все больше пространства на приставке, тогда как накопитель поставить дополнительный в консоль нельзя. Можно разве что убрать оригинальный и поставить туда больше памяти, но это не всегда рабочий вариант. Теперь представлен внешний накопитель Silicon Power A62, который не только справляется с поставленными задачами, но и выглядит очень круто. Вы просто подключаете этот накопитель к консоли, загружаете нужные игры на него, после чего не переживаете о том, что консоль ограничивает вас хоть в чем-то. Достаточно круто, что такой накопитель есть, но мы пока что не знаем, сколько устройство будет стоить у нас на рынке.

Комментарии и отзывы Silicon Power A62
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