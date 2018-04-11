Silicon Power Bolt B75 Портативный SSD

Bolt B75 Portable SSD присоединился к линейке Silicon Power (SP) заслуживающих внимания запоминающих устройств. Стремясь создать хороший портативный SSD с комбинированным дизайном и производительностью, SP сочетал отмеченный наградами дизайн предыдущего устройства с функциональностью SSD по требованию.
Вдохновение для SSD Bolt B75 произошло от немецкого транспортного самолета, который родился почти столетие назад с гофрированной металлической оболочкой. Это вдохновило команду разработчиков Silicon Power на создание крепких корпусов для SSD Bolt B75.
Вдохновение для SSD Bolt B75 произошло от немецкого транспортного самолета, который родился почти столетие назад с гофрированной металлической оболочкой. Это вдохновило команду разработчиков Silicon Power на создание крепких корпусов для SSD Bolt B75.