Silicon Power Bolt B75 Портативный SSD

Bolt B75 Portable SSD присоединился к линейке Silicon Power (SP) заслуживающих внимания запоминающих устройств. Стремясь создать хороший портативный SSD с комбинированным дизайном и производительностью, SP сочетал отмеченный наградами дизайн предыдущего устройства с функциональностью SSD по требованию.Вдохновение для SSD Bolt B75 произошло от немецкого транспортного самолета, который родился почти столетие назад с гофрированной металлической оболочкой. Это вдохновило команду разработчиков Silicon Power на создание крепких корпусов для SSD Bolt B75.