Silicon Power анонсировала самый тонкий внешний SSD-накопитель PC60

Silicon Power анонсировала самый тонкий внешний SSD-накопитель PC60. Он легко помещается в ладони или в кармане одежды. Silicon Power PC60 имеет квадратную форму 80 на 80 мм. Толщина составляет 11 мм.

Накопитель представлен в объеме 240 Гб, 480 Гб, 960 Гб и 1,92 Тб. Производитель использовал технологию 3D NAND Flash. Максимальная скорость чтения составляет 540 Мб/с, а скорость записи 500 Мб/с. Устройство имеет всего лишь один разъем: USB 3.2 Gen2 Type-C, совместимый с USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 и USB 2.0. В комплекте есть кабель Type-C - USB Type-A

Цена и доступность устройства на данный момент не известна.
Комментарии и отзывы Silicon Power PC60
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