Silicon Power анонсировала твердотельный накопитель интерфейса PCIe 4.0 US70

Твердотельный накопитель компании Silicon Power US70 будет доступен емкостью на 1 Тб и 2 Тб. Он использует интерфейс подключения PCIe 4.0. Производитель заявляет, что накопитель обеспечивает меньшую задержку и энергопотребление, что увеличивает производительность и срок службы накопителя.

Silicon Power US70 достигает скорости чтения и записи до 5000/4400 мб/с, соответственно. Накопитель обладает набором технологий и функций для защиты данных. MTBF ресурс заявлен до 1700000 часов. Silicon Power предоставляет до 5 лет гарантии. Стоимость накопителя US70 не объявлена.
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