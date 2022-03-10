Silicon Power представил твердотельный накопитель UD80 NVMe

Silicon Power выпустил свой новейший твердотельный накопитель PCIe 3.0, UD80, емкостью до 2 ТБ и технологией флэш-памяти 3D NAND. UD80 обеспечивает идеальное сочетание стоимости и производительности, чтобы вдохнуть новую жизнь в вашу систему. UD80 обеспечивает исключительную ценность и повышение производительности благодаря интерфейсу PCIe Gen 3 x4 — ускорению, которое оставляет позади твердотельные накопители SATA III.

UD80 использует скоростные возможности PCIe 3.0 с эффективностью технологии NVMe и Host Memory Buffer (HMB). Дайте волю своему творчеству благодаря высокой скорости чтения и записи до 3400 МБ/с. В то же время ощутите безупречную производительность и меньшую задержку, достигаемой технологиями NVMe 1.4 и HMB.

Комментарии и отзывы Silicon Power UD80 NVMe
ADATA гарантирует стабильную работу контроллера SSD XPG Atom…
ADATA гарантирует стабильную работу контроллера SSD XPG AtomТревожной тенденцией среди твердотельных накопителей M.2 NVMe начального уровня является полное игнориров…
FORESEE запускает коммерческую DDR5…
FORESEE запускает коммерческую DDR514 июля 2020 года JEDEC выпустила стандарт DDR5 SDRAM, ознаменовав повсеместный переход на серверные моду…
Toshiba установила новый рекорд поставок жестких дисков Near…
Toshiba установила новый рекорд поставок жестких дисков NearСегодня компания Toshiba America Electronic Components объявила о новом рекорде поставок жестких дисков N…
Анонсированы жёсткие диски Toshiba N300 Pro и X300 Pro…
Анонсированы жёсткие диски Toshiba N300 Pro и X300 ProКомпания Toshiba пополнила ассортимент накопителей двумя моделями на жёстких магнитных дисках – N300 Pro …
Выпущены USB-накопители в стиле Star Trek…
Выпущены USB-накопители в стиле Star TrekПоклонникам Star Trek может быть интересно узнать, что недавно была запущена новая линейка USB-накопителе…
IBM представила систему флэш-хранилища Cyber ​​Vault, устойч…
IBM представила систему флэш-хранилища Cyber ​​Vault, устойчСегодня IBM представила IBM FlashSystem Cyber ​​Vault, чтобы помочь компаниям лучше обнаруживать хакерски…
Microchip представляет самый высокопроизводительный контролл…
Microchip представляет самый высокопроизводительный контроллКомпания Microchip Technology объявила о выпуске новейшего контроллера твердотельных накопителей NVMe 401…
Samsung представила накопитель на PCIe 5.0…
Samsung представила накопитель на PCIe 5.0Samsung представила твердотельный накопитель PCIe 5.0, показывающий, что продукты для хранения данных дол…
Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор Crucial BX500 1000 GB CT1000BX500SSD1. Недорогой и быстрый SSDОбзор Crucial BX500 1000 GB CT1000BX500SSD1. Недорогой и быстрый SSD
Обзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series XОбзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series X
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor