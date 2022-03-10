Silicon Power представил твердотельный накопитель UD80 NVMe

Silicon Power выпустил свой новейший твердотельный накопитель PCIe 3.0, UD80, емкостью до 2 ТБ и технологией флэш-памяти 3D NAND. UD80 обеспечивает идеальное сочетание стоимости и производительности, чтобы вдохнуть новую жизнь в вашу систему. UD80 обеспечивает исключительную ценность и повышение производительности благодаря интерфейсу PCIe Gen 3 x4 — ускорению, которое оставляет позади твердотельные накопители SATA III.

UD80 использует скоростные возможности PCIe 3.0 с эффективностью технологии NVMe и Host Memory Buffer (HMB). Дайте волю своему творчеству благодаря высокой скорости чтения и записи до 3400 МБ/с. В то же время ощутите безупречную производительность и меньшую задержку, достигаемой технологиями NVMe 1.4 и HMB.