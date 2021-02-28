Silicon Power представила CF-карты серии Cinema Series для записи 4K и 8K видео

Silicon Power представила серию CF-карт Cinema Series предназначенную для записи видео в разрешении 4K и 8K. CF-карты намного быстрее и долговечнее, чем карты памяти SD/microSD.

Cinema EX оснащена интерфейсом CFexpress 2.0 Type B и PCIe Gen 3x2, доступна объемом 1 ТБ. Карта предлагает скорость чтения и записи до 1700 мб/с и 1500 мб/с соответственно. Он соответствует протоколам NVMe 1.3 и использует технологию 3D TLC NAND для достижения максимальной скорости.

CFX310 и CFX510 представлены объемом 512 ГБ и 256 ГБ. Обе модели используют подключение SATA III 6 Гбит/с. Скорость карт достигает 540 мб/с. Обе модели могут работать при температуре от 0 до 70 ° C. Silicon Power Cinema Series идеальный выбор для съемки экстремальных видов спорта и динамических движений. В ближайшее время карты памяти поступят в продажу.
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