Silicon Power представила новые SD-карты

Silicon Power представляет высокопроизводительные SD-карты Superior V30 SDXC UHS-I и Superior Pro V90 SDXC UHS-II.

V30 обеспечивает непрерывную запись видео в разрешении 4K Ultra HD. SD-карта гарантирует скорость чтения до 100 мб/с и скорость запись до 80 мб/с. Silicon Power Superior V30 SDXC UHS-I доступен в 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб версиях.

Версия V90 представлена в 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб. Скорость у данной версии значительно выше, чем у младшей версии. Скорость чтения достигает 300 мб/с, запись до 270 мб/с. SD-карта позволяет снимать в разрешении 8K. Идеально подойдет для зеркальных камер и профессиональных видеокамер.