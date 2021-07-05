Silicon Power представила новую карту памяти формата microSD

Карты памяти созданы для геймеров, обеспечивая дополнительный объем памяти для игр. Карты памяти Superior Gaming Superior microSDXC оснащены технологией UHS-I и рейтингом скорости V30 (скорость чтения до 100 Мб/с. Накопители позволят пользователю быстрее загружать игры и копировать файлы. Карты памяти водо- и пыленепроницаемые, ударопрочные, выдерживают высокую температуру и рентгеновские лучи.
В России карта памяти Superior Gaming Superior microSDXC будет доступна во втором квартале 2021 года по ориентировочной розничной цене, в зависимости от объема, начиная от 1 200 рублей.