Silicon Power представила новую карту памяти формата microSD

Silicon Power представила новую карту памяти формата microSD. Благодаря ёмкости от 64 до 256 ГБ вы сможете сохранить все свои любимые игры на одно устройство.

Карты памяти созданы для геймеров, обеспечивая дополнительный объем памяти для игр. Карты памяти Superior Gaming Superior microSDXC оснащены технологией UHS-I и рейтингом скорости V30 (скорость чтения до 100 Мб/с. Накопители позволят пользователю быстрее загружать игры и копировать файлы. Карты памяти водо- и пыленепроницаемые, ударопрочные, выдерживают высокую температуру и рентгеновские лучи.

В России карта памяти Superior Gaming Superior microSDXC будет доступна во втором квартале 2021 года по ориентировочной розничной цене, в зависимости от объема, начиная от 1 200 рублей.

Комментарии и отзывы Silicon Power Superior Gaming Superior microSDXC
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