Silicon Power представила портативный накопитель Stream S05

Новый портативный накопитель Silicon Power Stream S05 оснащен портом USB 3.2 Gen1 для обеспечения быстрой передачи данных. Stream S05 предлагается в вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ. Технология True Plug & Play позволяет использовать накопитель без установки сторонних программ. Stream S05 поставляется тремя годами гарантии. Накопитель имеет такие функции защиты, как резервное копирование и восстановление данных, 256-битное шифрование AES и облачное хранилище для эффективного управления данными.
Стоимость портативного диска Silicon Power Stream S05 не раскрыта.