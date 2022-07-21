Silicon Power представила портативный накопитель Stream S05

Компания Silicon Power представила портативный накопитель Stream S05.

Новый портативный накопитель Silicon Power Stream S05 оснащен портом USB 3.2 Gen1 для обеспечения быстрой передачи данных. Stream S05 предлагается в вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ. Технология True Plug & Play позволяет использовать накопитель без установки сторонних программ. Stream S05 поставляется тремя годами гарантии. Накопитель имеет такие функции защиты, как резервное копирование и восстановление данных, 256-битное шифрование AES и облачное хранилище для эффективного управления данными.

Стоимость портативного диска Silicon Power Stream S05 не раскрыта.
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