Silicon Power представила твердотельный накопитель MEC3H0S M.2 NVMe Gen4

Silicon Power представила твердотельный накопитель MEC3H0S M.2 NVMe Gen4. Чтобы удовлетворить растущий спрос на защищенные периферийные вычисления, новая серия твердотельных накопителей MEC3H0S с технологией флэш-памяти 3D TLC оснащена высокоскоростным интерфейсом PCIe 4.0 с непрерывными скоростями чтения и записи до 7200 МБ/с и 6800 МБ/с. Он также соответствует стандартам NVMe 1.4 и доступен с емкостью до 7680 ГБ, что обеспечивает высокоскоростной доступ к хранилищу с малой задержкой.

Серия MEC3H0S надежно работает в широком и суровом диапазоне температур от -40°C до 85°C. Он также использует 12-слойную печатную плату высокого стандарта и не имеет движущихся частей для обеспечения большей стабильности. Серия MEC3H0S оснащена технологиями защиты данных для дополнительной безопасности. Он соответствует протоколам TCG Opal 2.0, что позволяет хранить все данные в контроллере SSD. Данные быстро шифруются и расшифровываются внутри системы, не влияя на производительность системы, чтобы обеспечить безопасность данных. Кроме того, 256-битное аппаратное шифрование AES использует симметричный алгоритм, чтобы обеспечить самый сильный и самый надежный стандарт шифрования на рынке для обеспечения безопасности и защиты данных на потенциально скрытых устройствах.
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