Silicon Power представила твердотельный накопитель MEC3H0S M.2 NVMe Gen4

Серия MEC3H0S надежно работает в широком и суровом диапазоне температур от -40°C до 85°C. Он также использует 12-слойную печатную плату высокого стандарта и не имеет движущихся частей для обеспечения большей стабильности. Серия MEC3H0S оснащена технологиями защиты данных для дополнительной безопасности. Он соответствует протоколам TCG Opal 2.0, что позволяет хранить все данные в контроллере SSD. Данные быстро шифруются и расшифровываются внутри системы, не влияя на производительность системы, чтобы обеспечить безопасность данных. Кроме того, 256-битное аппаратное шифрование AES использует симметричный алгоритм, чтобы обеспечить самый сильный и самый надежный стандарт шифрования на рынке для обеспечения безопасности и защиты данных на потенциально скрытых устройствах.