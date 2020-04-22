Silicon Power выпустила внешний накопитель A62 Game Drive

Видеоигры становятся более требовательными и занимают очень много места на накопителе, и порой пользователю не хватает места для установки новой игры. Компания Silicon Power предлагает решение это проблемы.

Silicon Power A62 Game Drive предлагает версию до 2 Тб памяти. Это позволяет вместить около 50 игр. Доступ к данным происходит через интерфейс USB 3.2 Gen 1, скоростью до 5 Гбит/с. Защитные свойства накопителя: водостойкий, противоударный и защита от пыли.

Silicon Power A62 Game Drive обеспечивает молниеносную загрузку игр. Ожидаемая дата появления на рынке, лето этого года. Стоимость неизвестна.