SilverStone ECM24 готов к сборке

Официально представлен адаптер SilverStone ECM24, который позволит превратить ваш M.2 накопитель в PCI-E. Делается это довольно просто — накопитель формата M.2 вставляется в форму, прикручивается винтом, после чего сверху добавляется термоинтерфейс и радиатор. Далее, вы просто устанавливаете данную конструкцию в порт PCI-E и получаете быструю память, которая еще и неплохо охлаждается. Отливное решение для тех, кто хочет получить максимальную скорость загрузки системы без перегрева накопителя. Без данного переходника SSD-накопитель будет нагреваться и уходить в блокировку скорости, чтобы восстановить температуру. А это довольно плохо влияет на производительность во время работы, так что стоит обратить на новинку свое внимание.