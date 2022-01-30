SilverStone представила корпус MS13 для M.2 NVMe и SATA накопителей

Компания SilverStone представила корпус MS13 для M.2 NVMe и SATA накопителей.

SilverStone MS13 использует новейший интерфейс USB 3.2 Gen2 и контроллер Realtek RTL9210B-CG. MS13 обеспечивает скорость передачи до 10 Гбит/с. Корпус MS13 имеет RGB-подсветку и более простой механизм крепления для простоты установки накопителя. Кроме того, SilverStone MS13 служит системой охлаждения, так как корпус изготовлен из алюминиевого сплава, обеспечивая тем самым пассивное рассеивание тепла. Поддержка накопителей M.2 SSD различного форм-фактора. Стоимость корпуса MS13 производитель не раскрывает.
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