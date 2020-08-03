Silverstone ECM24-ARGB PCIE 4 добавляет подсветку твердотельному накопителю

Карта адаптер для твердотельных накопителей Silverstone ECM24-ARGB PCIE 4 позволяет добавить подсветку к любому накопителю. Адаптер предлагает световые эффекты сохраняя при этом производительность накопителя.

Silverstone ECM24-ARGB PCIE 4 оснащается радиатором охлаждения, а также в комплекте есть термопрокладка. Устройство можно установить в слот PCIe x4 или x16, адаптер поддерживает форматы 2230, 222, 2260 и 2280. Рабочая температура от -40 до 180 градусов.

Silverstone ECM24-ARGB PCIE 4 использует 4-контактный кабель ARGB для подключения к материнской плате. Устройство имеет обратную совместимость с накопителями PCIe 3.0 интерфейса.

Стоимость адаптера Silverstone ECM24-ARGB PCIE 4 составляет 38 долларов.