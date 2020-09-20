Скачивание TikTok и WeChat в США будет запрещено с 20 сентября

TikTok уже несколько недель движется к потенциальному запрету в Соединенных Штатах.

Министерство торговли США подтвердило, что они планируют выпустить указ, который будет деплатформинг как TikTok, так и WeChat в Соединенных Штатах. С этим приказом он фактически запретит любому в Соединенных Штатах загружать TikTok и WeChat, начиная с воскресенья, 20 сентября 2020 года. По словам официальных лиц, есть вероятность, что запрет может вообще не быть введен, если ByteDance, китайская компания, владеющая TikTok, согласится на продажу компании из США.

Если этот запрет пройдет, то все отечественные магазины приложений, предлагающие доступ к TikTok и WeChat, должны будут удалить приложение, если запрет все же состоится. Это включает в себя Apple App Store и Google Play Store.

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