Складной электрический самокат Xiaomi Himo H1

Xiaomi Himo выпустила новый складной электрический велосипед Himo H1. Его можно сложить, чтобы получить компактный размер, который не превышает размер бумаги формата А3, и весит всего 13 кг. Himo H1 продается всего за 420 долларов.

Самокат поставляется в коробке, а внутри сам самокат, инструкция по эксплуатации, зарядное устройство, сумка и другие аксессуары. Электрический самокат полностью собранный. Все, что нужно сделать, это развернуть, зарядить и использовать. Регулируемый руль имеет не скользящую накладку, а высоту руля можно отрегулировать.

На руле расположен светодиодный дисплей с информацией, она содержит переключатель фар, сообщение об ошибке, скорость движения и выключатель питания.

Максимальная скорость самоката составляет 18 км/ч. Он использует тихоходный двигатель 180 Вт постоянного тока с номинальным напряжением 36 В. Максимальная емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, и для полной зарядки требуется всего 5 часов.