Складной электровелосипед Lectric XP Lite оценен в 800 долларов

Американский стартап Lectric объявил о выпуске нового электровелосипеда под названием Lectric XP Lite. Это немного более дешевая версия XP 2.0. Новинка получила складную конструкцию и 48-вольтовую электрическую систему. В Lectric XP Lite используется батарея меньшего размера 7,8 Ач (375 Втч) против 9,6 Ач (461 Втч). Размеры колес также уменьшены, они имеют меньший диаметр и меньшую толщину. Кроме того, в модификации Lite отсутствуют 7-ступенчатая коробка передач и передняя подвеска.

Велосипед весит 20,9 кг, а батарея 3,2 кг. Он оснащен электродвигателем мощностью 300 Вт в задней ступице (с пиковой мощностью 720 Вт) и способен развивать максимальную скорость 32 км/ч. Запас хода составляет 24 км при использовании только электродвигателя, а в экономичном режиме можно проехать до 64 км. Новый электронный велосипед Lectric XP Lite уже доступен по цене 799 долларов.

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