Складной велосипед Gocycle GX

Сегодня компания Gocycle продемонстрировала новый электрический велосипед Gocycle GX, который можно разложить всего за 10 секунд.

Конечно же это не первый складной велосипед, от компании, но до этого, все они требовали разбора колес, и весь процесс занимал несколько минут, и был нацелен на людей, которые просто хотели сэкономить место в своем доме или офисе. С Gocycle GX разборка велосипеда представляет опускание подножки, сгибания рамы обратно на себя чтобы два колеса были рядом, складывания руля вниз с одной стороны и вытягивания седла. Затем седло вставляется в прорезиненный держатель, который висит между рамой и сложенными рулями.

У Gocycle GX есть двигатель на 250 Вт, и развивает максимальную скорость 32 км/ч. Он питается от батареи мощностью 300 Вт, которая может провести вас до 60 км без подзарядки. Gocycle GX имеет заднюю подвеску Lockshock, в отличие от своих конкурентов, она поглощает случайные выбоины и облегчает езду по бордюрам. Велосипед также будет поставляться со встроенным индикатором заряда батареи на руле и возможностью подключения по Bluetooth, что позволяет вам менять режимы езды и получать доступ к основной статистике здоровья с помощью сопутствующего приложения. Стоимость велосипеда составляет 3299 долларов.