Складной велосипед Kruschhausen Cycles Fiiz

Обновите свою поездку с помощью полноразмерного складного велосипеда Kruschhausen Cycles Fiiz.

Сочетая функцию складного велосипеда со стилем городского велосипеда, этот гаджет является обязательным для всех современных пассажиров кто любит езду на велосипеде. Fiiz сохраняет классический внешний вид наряду с пропорциями велосипеда в ромбовидной раме.

Он быстро складывается, поэтому вы можете взять его с собой в общественный транспорт или положить в багажник. Благодаря удобному разделению рам Fiiz разбирается за считанные секунды без использования каких-либо дополнительных инструментов.

Его ременный привод также не содержит смазки, поэтому он не испачкает вашу одежду. Велосипед Fiiz ручной работы, выпускается в Германии в нескольких цветовых вариантах, включая однотонную или двухцветную рамку с механическим покрытием.