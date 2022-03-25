Согласно финансовому отчету, в 2021 году Xiaomi продала 190 миллионов устройств

Xiaomi опубликовала свои финансовые результаты за предыдущий календарный год. Выручка китайской компании составила 328 млрд юаней, что на 33,5% больше, чем в предыдущем году, а чистая прибыль составила 22 млрд юаней, что на 69,5% больше, чем в 2020 году.

Сегмент смартфонов показал впечатляющие результаты: по всему миру было продано 190,3 млн устройств, что на 30% больше, чем в 2020 году. Из них 24 млн приходится на премиальный сегмент, что на 160% больше, чем в предыдущем году.

Общий доход от продаж смартфонов составил 208,9 млрд юаней. Абсолютное число показывает рост на 37,2%, это в среднем 1097 юаней за телефон, что составляет стоимость одного китайского Redmi Note 11 . Поставки премиум-класса включают все телефоны стоимостью более 3000 юаней на внутреннем рынке или более 300 евро за границей.

Xiaomi продолжает расширять свое глобальное присутствие. Финансовый отчет показал, что почти половина общей выручки пришлась на зарубежные рынки — 163,6 млрд юаней, что на 33,7% больше в денежном выражении по сравнению с 2020 годом.

Компания пытается расширить свой портфель за счет продуктов искусственного интеллекта, и результаты за 2021 год показали, что выручка от интеллектуальных устройств увеличилась более чем на 26% в год и достигла 85 миллиардов юаней. В бизнесе кондиционеров, холодильников и стиральных машин годовой рост составил 60%.
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