Согласно исследованию EHA, европейцы предпочитают покупать процессоры AMD вместо Intel

Независимое исследование, проведенное Европейской ассоциацией аппаратного обеспечения (EHA), показало, что в настоящее время AMD занимает более высокое место в рейтинге процессоров, чем Intel.

Согласно EHA, 60% европейских энтузиастов ПК продемонстрировали сильное отношение к AMD как к своему любимому производителю процессоров и предпочли бы любую систему с процессором AMD, а не Intel (включая APU, видеокарты AMD + Radeon и видеокарты AMD + NVIDIA). Это очень далеко от аналогичного периода прошлого года, когда AMD удерживала только 40% предпочтительного намерения купить подобную выборку. Что касается видеокарт, то тут лидерство всё ещё остаётся за NVIDIA вне зависимости от того, какие центральные процессоры используют пользователи.