Solidigm представила самое передовое в отрасли семейство твердотельных накопителей PCIe 4.0

Сегодня Solidigm расширила свою оптимизированную по производительности серию продуктов D7 новыми твердотельными накопителями (SSD) — D7-P5520 и D7-P5620 — для центров обработки данных и корпоративного использования. Эти диски оптимизированы для реальных рабочих нагрузок серверов вычислений и хранения и доступны в расширенном диапазоне форм-факторов и емкостей. Они обеспечивают повышенную производительность и снижение совокупной стоимости владения за счет меньшего размера хранилища и более низкого энергопотребления. D7-P5520 предназначенный для интенсивных операций чтения и легких смешанных рабочих нагрузок и D7-P5620 предназначенный для смешанных рабочих нагрузок — это первое семейство продуктов, представленных Solidigm, которое было запущено как отдельная компания в декабре 2021 года.

Серия D7 включает в себя самое передовое в отрасли семейство твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, учитывая их предложения по емкости, разнообразие форм-факторов и оптимизированные возможности производительности. Эти твердотельные накопители оптимизированы для реальных рабочих нагрузок и отражают результаты глубокого технического взаимодействия с ведущими поставщиками облачных услуг, OEM-производителями и новаторами в области хранения данных. Разработанные и протестированные с нулевой устойчивостью к ошибкам данных, стабильно надежными IOPS и QoS, а также практически нулевым снижением производительности в течение всего срока службы, они могут быть развернуты с максимальной уверенностью.
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