Sony SL-M для вашего ноутбука

В последнее время на рынке внешних накопителей можно заметить настоящим бум. Буквально каждая крупная компания выпускает свой вариант накопителя, чтобы привлечь внимание владельцев ноутбуков, у которых постоянно не хватает памяти на нужные файлы. Теперь с этим проблем у вас не будет, ведь на рынок вышел накопитель Sony SL-M. Это SSD накопитель с объемом 500 гигабайт, 1 или 2 терабайта. С такой памятью можно легко хранить не только фильмы, но и массу другого важного контента и не переживать о том, что накопитель умрет в поездке. Новинка защищена от влаги, пыли и ударов, так что можно спокойно брать Sony SL-M в любую точку мира и получать удовольствие от работы или развлечений. Стоимость накопителя пока что не уточняется, но это не дешево.