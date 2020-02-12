Sony приобретает студию Insomniac Games

Insomniac Games это американская компания, которая занимается разработкой компьютерных игр. Она основана в 1994 году и располагается в городе Бербанк, штат Калифорния.

Компания стала успешной и известной благодаря трилогии игр Spyro, а также Ratchet & Clank и Resistance. Общий тираж компании составил 35 миллионов копий игры для PlayStation.

Корпорация Sony приобрела за 229 миллионов долларов компанию Insomniac Games. Большая часть суммы была за наличный расчет. У компании Sony есть новые идеи связанные с играми и приобретение студии Insomniac позволят их воплотить.