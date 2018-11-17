Sony выпускает приложение PlayJ, позволяющее пользователям делиться игровыми потоками с друзьями

Sony только что выпустила новое приложение под названием PlayJ. С помощью приложения вы можете удаленно делиться своим опытом мобильных игр с другом, разрешив ему смотреть игру, в которую вы играете на своем собственном телефоне или планшете. Вы также сможете вместе просматривать фильмы, видеоролики You Tube или телевизионного шоу, не находясь физически рядом.

Приложение в настоящее время находится в бета-версии, но оно не является эксклюзивным для телефонов Sony Xperia, поэтому каждый может попробовать. После того, как вы загрузили приложение на свой телефон и вошли в систему с помощью Google или Facebook, вы можете выбрать игру и пригласить друга поделиться своим изображением экрана с вами. Если ваш друг примет приглашение, вы увидите его видеоролик в маленьком окне на вашем дисплее и сможете общаться с ним. Приложение не ограничивается играми - это означает, что вы можете смотреть видео на YouTube или смотреть на особенно увлекательную электронную таблицу вместе. Также есть раздел «Приложение дня» с бесплатной игрой или приложением, предлагаемым каждые 24 часа.