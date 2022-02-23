Sony заявила, что фильм Uncharted уже стал новой хитовой франшизой

Фильм «Uncharted», возможно, не понравится критикам, но он, безусловно, преуспевает в прокате: всего за несколько дней с момента его дебюта во всем мире было заработано около 140 миллионов долларов.

На самом деле, как сообщает Deadline, председатель и главный исполнительный директор Sony Pictures Motion Picture Group, Том Ротман разослал электронное письмо всей компании, чтобы похвастаться ранним успехом фильма, назвав его новой хитовой франшизой, взяв на себя ответственность за решение вместо этого придерживаться кинотеатров. Насколько вы помните, фильм Uncharted довольно долго находился в разработке. Он получил бесчисленное количество задержек и сменил нескольких режиссеров , прежде чем остановился на Рубене Флейшере, который работал над сценарием, написанным Рэйфом Ли Джадкинсом, Артом Маркумом и Мэттом Холлоуэем. Сам Флейшер недавно выразил надежду на продолжение, хотя он также работает над экранизацией Jak and Daxter, другой игровой интеллектуальной собственности, созданной Naughty Dog. Адаптация фильма Uncharted была первой, выпущенной PlayStation Productions, созданной Sony в 2019 году. Будущие адаптации включают «Призрак Цусимы » для кино и «Последние из нас ».
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