Сопродюсер «Матрицы: воскрешения» подал в суд на Warner Bros из-за плохих кассовых сборов

Сопродюсер «Матрицы: Воскрешения» в новом судебном иске обвиняет низкие кассовые сборы фильма в потоковом релизе в тот же день. Как сообщает The Wall Street Journal, компания Village Roadshow Entertainment Group сегодня подала иск против Warner Bros., владельца потоковой платформы HBO Max. В иске также утверждается, что перенос даты выхода фильма с 2022 на 2021 год был попыткой Warner Bros. увеличить количество подписок на HBO Max.

Прошлогоднее решение Warner Bros. выпустить целый список новых фильмов одновременно на HBO Max и в кинотеатрах вызвало у многих удивление. Помимо Матрицы, 16 других фильмов также вышли одновременно с выходом на большие экраны такие как: «Дюна», « Годзилла против Конга », « Смертельная битва », «Король Артур » и другие. Эксперимент, вероятно обрек их кассовые сборы, поскольку только два из 17 фильмов собрали более 100 миллионов долларов в прокате на внутреннем рынке. Матрица: воскрешение, которая была выпущена в декабре, в пике кассовых сборов, собрала более 37,2 миллиона долларов на внутреннем рынке. Это заметное снижение по сравнению с рядом других блокбастеров, выпущенных прошлой зимой только в кинотеатрах.
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