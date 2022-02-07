Состояние Марка Цукерберга упало на 31 миллиард

Состояние Марка Цукерберга упало на 31 миллиард долларов, что стало одним из самых больших однодневных падений состояния за всю историю после того, как результаты Meta Platforms Inc. за четвертый квартал не оправдали ожиданий аналитиков. Meta переживает исторический обвал акций после того, как ее прибыль в среду не показала роста числа ежемесячных пользователей Facebook в прошлом квартале по сравнению с предыдущим периодом, что вызывает опасения по поводу будущего роста компании. Акции упали на 24 процента в 10:25 утра в Нью-Йорке в четверг.

Соучредители Meta также столкнулись с беспрецедентным падением своего личного состояния. Дастин Московиц, 79-й самый богатый человек в мире с состоянием в 21,2 миллиарда долларов по состоянию на среду, потерял около 3 миллиардов долларов, в то время как Эдуардо Саверин, состояние которого составляет 17,5 миллиарда долларов, упало более чем на 4 миллиарда долларов. Однодневная потеря богатства в размере 31 миллиарда долларов станет второй по величине, когда-либо вызванной падением цены акций, с которой может соперничать только неустойчивое колебание состояния Илона Маска. Самый богатый человек в мире потерял 35 миллиардов долларов за день в ноябре, когда акции Tesla упали после опроса в Твиттере, в ходе которого Маск спросил избирателей, должен ли он продать 10 процентов своей доли в компании. Его собственный капитал также упал на 25,8 миллиарда долларов на прошлой неделе.