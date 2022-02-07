Состояние Марка Цукерберга упало на 31 миллиард

Соучредители Meta также столкнулись с беспрецедентным падением своего личного состояния. Дастин Московиц, 79-й самый богатый человек в мире с состоянием в 21,2 миллиарда долларов по состоянию на среду, потерял около 3 миллиардов долларов, в то время как Эдуардо Саверин, состояние которого составляет 17,5 миллиарда долларов, упало более чем на 4 миллиарда долларов. Однодневная потеря богатства в размере 31 миллиарда долларов станет второй по величине, когда-либо вызванной падением цены акций, с которой может соперничать только неустойчивое колебание состояния Илона Маска. Самый богатый человек в мире потерял 35 миллиардов долларов за день в ноябре, когда акции Tesla упали после опроса в Твиттере, в ходе которого Маск спросил избирателей, должен ли он продать 10 процентов своей доли в компании. Его собственный капитал также упал на 25,8 миллиарда долларов на прошлой неделе.