Сотрудники Apple вернутся в офисы с 1 февраля в рамках пилотного проекта по гибридной работе

Сотрудники Apple, которые работали из дома с прошлого года после того, как COVID-19 распространился по миру, вернутся в офисы с февраля 2022 года, сообщает The Information, получившая служебную записку, отправленную генеральным директором Apple Тимом Куком сотрудникам компании. Apple попросила своих сотрудников вернуться в офисы с 1 февраля 2022 года в рамках пилотного проекта гибридной работы, который позволит сотрудникам работать удаленно в течение четырех недель в году. Apple ранее разрешала две недели удаленной работы в год, но теперь предлагает дополнительные две недели, чтобы предоставить «больше возможностей для путешествий, быть ближе к своим близким или просто изменить привычный распорядок дня».

Пилотный проект гибридной работы сначала потребует, чтобы сотрудники Apple работали один или два дня в офисе, а затем в марте сотрудники должны будут приходить в офис в понедельник, вторник и четверг, а по средам им будет разрешено работать из дома. Apple впервые анонсировала гибридную модель работы в июне, поскольку хотела попросить своих сотрудников вернуться в офисы в сентябре, но планы были перенесены на октябрь, а затем февраль 2022 года.
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