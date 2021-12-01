Сотрудники Google подали в суд за лозунг "Не будь злом"

Бывшие инженеры Пол Дюк, Ребекка Риверс и Софи Уолдман подали в суд на Google за нарушение девиза «Не будь злом» кодекса поведения компании. По их словам, Google уволил их за организацию оппозиции рабочих спорным проектам, таким как, работа с таможней и пограничной службой времен Трампа. Говорят, что они были наказаны за указание на зло, как инструктировал Google, другими словами.

Бывшие сотрудники утверждали, что Google отверг эту знаменитую фразу, так как организация была дорогостоящей и требовала больших затрат для сотрудников. Google, по-видимому, решил, что лучше уволить людей, чем признать, что его подход изменился, и отказаться от «сопутствующих преимуществ», присущих хорошо известному классическому девизу. Google ранее обвинял всех сотрудников в неоднократном нарушении политик безопасности данных путем получения или обмена конфиденциальными данными, но сотрудники и другие критики заявили, что это было всего лишь прикрытием для ответных действий со стороны компании.