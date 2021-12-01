Бывшие сотрудники утверждали, что Google отверг эту знаменитую фразу, так как организация была дорогостоящей и требовала больших затрат для сотрудников. Google, по-видимому, решил, что лучше уволить людей, чем признать, что его подход изменился, и отказаться от «сопутствующих преимуществ», присущих хорошо известному классическому девизу. Google ранее обвинял всех сотрудников в неоднократном нарушении политик безопасности данных путем получения или обмена конфиденциальными данными, но сотрудники и другие критики заявили, что это было всего лишь прикрытием для ответных действий со стороны компании.