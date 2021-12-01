Сотрудники Google подали в суд за лозунг "Не будь злом"

Бывшие инженеры Пол Дюк, Ребекка Риверс и Софи Уолдман подали в суд на Google за нарушение девиза «Не будь злом» кодекса поведения компании. По их словам, Google уволил их за организацию оппозиции рабочих спорным проектам, таким как, работа с таможней и пограничной службой времен Трампа. Говорят, что они были наказаны за указание на зло, как инструктировал Google, другими словами.

Бывшие сотрудники утверждали, что Google отверг эту знаменитую фразу, так как организация была дорогостоящей и требовала больших затрат для сотрудников. Google, по-видимому, решил, что лучше уволить людей, чем признать, что его подход изменился, и отказаться от «сопутствующих преимуществ», присущих хорошо известному классическому девизу. Google ранее обвинял всех сотрудников в неоднократном нарушении политик безопасности данных путем получения или обмена конфиденциальными данными, но сотрудники и другие критики заявили, что это было всего лишь прикрытием для ответных действий со стороны компании.
Комментарии и отзывы Google
Facebook отключает автоматическое распознавание лиц…
Facebook отключает автоматическое распознавание лицСегодня Facebook шокировал мир, объявив о закрытии своей системы автоматической маркировки лиц, основанно…
Китай подала в суд на Apple…
Китай подала в суд на AppleApple в iPhone 12 приняла решение не включать зарядное устройство в комплект поставки телефона. Это расст…
Илон Маск продал еще 1 млрд долларов акций Tesla…
Илон Маск продал еще 1 млрд долларов акций TeslaСогласно финансовой отчетности, опубликованной на этой неделе, генеральный директор Tesla Илон Маск прода…
Консорциум CXL и Gen-Z подписали письмо о намерениях по разв…
Консорциум CXL и Gen-Z подписали письмо о намерениях по развВысокопроизводительные вычисления продолжают развиваться, отвечая постоянно растущим требованиям к высоко…
Nothing и Qualcomm объявляют о партнерстве…
Nothing и Qualcomm объявляют о партнерствеПродукты Future Nothing теперь будут использовать чипы Snapdragon и аудиоплатформы для своей экосистемы п…
В Лос-Анджелесе открылся новый магазин Apple The Grove…
В Лос-Анджелесе открылся новый магазин Apple The GroveApple открыла свой новый магазин в США, Apple The Grove в Лос-Анджелесе, магазин расположен в самом сердц…
Сотрудники Google подали в суд за лозунг "Не будь злом"…
Сотрудники Google подали в суд за лозунг Бывшие инженеры Пол Дюк, Ребекка Риверс и Софи Уолдман подали в суд на Google за нарушение девиза «Не буд…
Facebook придется заплатить 20 миллионов долларов за ребренд…
Facebook придется заплатить 20 миллионов долларов за ребрендНа прошлой неделе Facebook объявил о ребрендинге, отныне официально называя себя «Meta». Это для материнс…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor