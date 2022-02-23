Сотрудников Samsung подозревают в «фабрикации» доходов

В Samsung Electronics разразился крупный скандал с участием нынешних и бывших сотрудников. Утверждается, что эти сотрудники причастны к фальсификации информации о производительности полупроводниковых узлов компании 3/4/5 нанометров, чтобы очистить их для коммерческой деятельности. Это стало известно, когда в Samsung наблюдалась более низкая, чем ожидалось, доходность после того, как узлы были одобрены для массового производства логических микросхем для Samsung, а также сторонних разработчиков микросхем. Фальсифицированный показатель выхода может иметь каскадное влияние на всю цепочку поставок, поскольку условия о заказах плат и ценообразовании принимаются на основе выхода. Однако в Samsung преуменьшают серьезность проблемы. Группа инициировала расследование в отношении Samsung Device Solutions, компании, отвечающей за литейное подразделение компании.