Советы по выбору швейной машинки 2018

Открытость рынков позволяет нам приобрести практически любой товар, что и затрудняет наш выбор, особенно при необходимости выбрать швейную машинку. При выборе швейной машинки следует ориентироваться на основные критерии выбора, так как конкретную удовлетворяющую вашим требованиям модель вы сможете купить самостоятельно - популярные модели доставляют отечественные магазины, а редкие экземпляры можно заказать с доставкой из зарубежных магазинов. В данной заметке мы остановимся на основных критериях выбора швейной машинки в 2018-м году.

Перед покупкой швейной машинки определитесь для чего она вам нужна. Если вы читаете преимущество компьютерных швейных машин перед электромеханическими, а сами планируете ограничиться подшиванием джинс, брюк после их укорочения, а в остальное время швейная машинка будет пылиться в шкафу - не надо этого делать, вам вполне хватит электромеханической швейной машинки. Вообще типов швейных машин великое множество - это электромеханические, компьютерные, швейно-вышивальные, распошивальные, вышивальные, оверлоки, коверлоки.

Самыми простыми являются электромеханические швейные машины. Как отмечалось, они будут идеальны для простых задач пару раз в квартал, то есть для того чтоб "было". Их ремонт недорогой, как и они сами - порядка пяти тысяч рублей за машинку.

Гораздо более современными решениями являются компьютерные швейные машины. Их магазин Швеймаркет предлагает по цене 11 тысяч рублей за самую дешевую модель BROTHER Comfort 40 E и 429 тысяч рублей за самую дорогую модель швейной машины BERNINA B 880. Данные швейные машины представлены на скриншотах и не разбираясь в технических характеристиках можно понять, что это две совершенно разные модели, которые отличаются как автомобиль и самолет. Компьютерные швейные машины осуществляют управление иглой на основе процессора, как следствие, в зависимости от загруженной программы может осуществляться печать самого различного уровня и качества. Вы можете просто загрузить рисунок и машинка сама его напечатает или даже вырежет из ткани. Часть реальных возможностей швейной машины за 429 тысяч рублей представлены ниже на видео ролике. Но следует понимать, что для многих подобные функциональные швейные машинки будут наподобие редактора Microsoft Word, который умеет очень много, но его возможности пользователями используются лишь на 2-5%.

Особняком среди всех швейных машин стоит оверлок. Оверлок позволяет обработать края изделий и обрезать их. Многие оверлоки работают с двумя иглами и предлагают несколько вариантов обметки края ткани. Все особенности электромеханических оверлоков описаны в их описании, мы лишь отметим, что выбирая оверлок надо ориентироваться на удобство заправки нитей в него. Ориентируйтесь на оверлоки с трех или четырех ниточной обмоткой, обратите внимание на возможность работы с тонкими тканями, такими как шелк или шифон.