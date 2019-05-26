Советы владельцам сайтов IT тематики - в каком направлении развиваться?

Ни для кого не является секретом, что наиболее интересным и перспективным направлением для создания сайта на протяжении всех нулевых годов была IT-тематика. В нашей стране особой популярностью пользовались такие сайты как Оверклоккерс.ру, на которых были представлены обзоры, тестирования железа, на форуме собирались тысяч опытных и начинающих оверлоккеров. Посещаемость сайта легко достигла 600 тысяч пользователей в сутки и стремительно росла. Сегодня можно констатировать, что данный сайт фактически прекращает существование - аудитория значительно сократилась, на форуме нет той активности, а на главной странице до сих по красуется блок сообщества "Вконтакте". Что случилось, где кроется ошибка? - давайте разберемся.

Во-первых, кто владеет и развивает сайт можно понять по оформлению. Если это человек возрастной категории от 35 до 45 лет, то как правило, на сайте красуются виджеты от Вконтакте, Facebook, ссылки на ICQ и почтовые адреса. Большинство этих признаков зрелого владельца сайта вы найдете на страницах упомянутого выше сайта. Если владельцем является вебмастер возрастной категории до 30 лет - всего этого нет. Ярким примером может служить сайт с обзорами, новостями IT сферы dalabu.ru, представленный здесь. Все эти возрастные категории владельца очень важны, так как будут значительно влиять на редакционную политику сайта.

Во-вторых, сегодняшняя аудитория давно устремилась в YouTube. Если среди возрастной категории от 35 до 45 лет таковых менее 50%, то среди возрастной категории до 30 лет - большинство начинает день с посещения YouTube. Следовательно, многие не любят читать, все любят слушать и смотреть. Именно поэтому активно развиваются каналы IT тематики. Все владельцы сайтов IT тематики должны опробовать себя в качестве видеоблогера, ведь 1000 просмотров видео даже в Рунете дает от 1,9 до 2,5 долларов США, чего рекламой на сайтах IT-тематики сегодня практически не достичь.

В-третьих, сегодня лица возраста от 35 до 45 лет ищут новости на новостных сайтах и сервисах Google Новости и Яндекс Новости. Более 50% активных молодых людей до 30 лет получает новости по Telegram-каналам. Поэтому каждый современный владелец сайта с новостным разделом должен создать и развивать собственный Telegram-канал.

Вот три ключевых совета владельцам сайтов IT-тематики, которые позволят развивать Рунет не для будущих пенсионеров, а для активного поколения.