Создаем сайт с новинками музыки и русскими песнями. С чего начать?

2019-01-08, Автор - Айдар Ибрагимов; [85]

Тот кто следит за развитием Интернета, по крайней мере на протяжении десяти лет, может подтвердить, что последние три года Рунет развивается в обратном направлении. Если в момент появления Интернета люди не могли нарадоваться тому избытку контента, который перед ними открылся, то сегодня каждый констатирует, что бесплатного в Рунете все меньше и меньше. При этом все это на фоне сокращающихся доходов граждан. Практически не остаются сайты с бесплатными журналами, книгами, исчезают сайты с бесплатными фильмами и все больше сервисов требует оплаты подписки для прослушивания музыки. В связи с чем уже в ближайшие годы можно будет констатировать, что сайты с новинками музыки и русскими песнями с возможностью скачать, прослушать онлайн будут популярны как десять лет назад. Поэтому мы призываем уже сегодня задуматься о создании подобных сайтов.

На сегодняшний день сайты с MP3 музыкой вы можете создавать двумя путями. Новинки музыки вы можете публиковать на "белом" сайте, который врятли будет вызывать какие-либо нарекания у контролирующих органов. Ярким примером может быть сайт mp3-party.com на котором публикуются все новинки музыки, они доступны для скачивания и онлайн прослушивания. Живет сайт на одном - ему оплачивают сами правообладатели размещение своей музыки лишь для одного, чтоб ее прослушало и скопировало как можно больше пользователей. Ведь ни для кого не является секретом, что музыки, русских песен сегодня столько, что прослушать их все невозможно и популярности добивается тот, кто больше всего средств вложит в раскрутку своей песни, клипа не него. Русские песни требуют не меньшей раскрутки, чем иностранные, тем более, что в Казахстане, Украине, Армении постепенно отказываются от русского языка в пользу национальных, следовательно, аудитория русских песен ужмется еще на 50-60 миллионов потенциальных пользователей.

Совершенно иного подхода в развитии требуют сайты "серой" направленности, то есть те, которые могут потенциально получить жалобы от правообладателей. Основные жалобы прилетают по двум направлениям. Во-первых, это отечественный Роскомнадзор, который может легко заблокировать ваш сайт на территории России. Во-вторых, это Google, который выкинет ваш сайт из поисковой выдачи после поступления сотни жалоб в рамках DMCA. Подобные сайты можно развивать либо оперативно реагируя на все жалобы правообладателей, либо ведя серый образ жизни - размещая данные на серверах Европы, Украины, постоянно меняя домен, а пользователей привлекая из социальных сетей и агрессивных рекламных компаний. В последнем случае всегда встает вопрос о ваших финансовых возможностях, ведь желающий прослушать бесплатно русские песни врятли будет готов расстаться со своими деньгами на вашем сайте.

Третий путь создания сайтов с музыкой подсказывают сами сервисы с подпиской. Ярким примером является Яндекс.Музыка, которая оперативно предлагает вам прослушать музыку, просто найдя ее на просторах Интернета. Вы также можете организовать оперативное выдирание музыкальных дорожек с клипов в YouTube, музыки в Вконтакте, а потом удивленно сообщать, что на ваших серверах не хранится ничего противозаконного и все что здесь представлено получено с открытых источников, а ваш сайт просто великий музыкальный поисковик.


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