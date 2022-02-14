SpaceX отправит космических туристов в космос

Исаакман вернется в качестве командира миссии, а руководитель миссии Inspiration4 и ветеран ВВС Скотт Потит станет пилотом. На борту также будут два ведущих инженера SpaceX, в том числе Анна Менон и Сара Гиллис. Роль Менон символизирует переход к частным космическим полетам — ее муж Анил был выбран астронавтом NASA, но она, скорее всего, достигнет космоса раньше своего супруга. Программа зависит от того, как SpaceX и партнеры решат ряд проблем. SpaceX разрабатывает скафандры, необходимые для выхода в открытый космос, и группа Исаакмана еще не решила, сколько членов экипажа выйдет наружу. Но это первый шаг к полноценному космическому туризму, который еще пару лет назад считался невозможным и нереальным. Теперь всё изменилось.