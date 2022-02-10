SpaceX потеряла 40 спутников из-за бури

Это была не лучшая неделя для SpaceX, компании Илона Маска, занимающейся аэрокосмическими технологиями. 3 февраля компания успешно вывела на орбиту 49 интернет-спутников Starlink, но до 40 из них будут потеряны из-за геомагнитной бури, которая случилась всего через сутки. В спутниковом интернет-сервисе нет ничего нового, но он страдает значительными недостатками, включая ограниченную скорость, высокую задержку и во многих областях непомерно высокую стоимость. Starlink, о котором было объявлено публично в 2015 году, стремится предложить значительно более высокую производительность — не такую ​​хорошую, как кабель и оптоволокно, но достаточно близкую, чтобы быть конкурентоспособной. Не все являются поклонниками данного направления — некоторые астрономы, например, беспокоятся о влиянии множества ярких спутников в небе на их работу, — но с точки зрения обеспечения эффективной широкополосной связи во всех уголках земного шара система, по крайней мере, демонстрирует большой потенциал.

К сожалению, как подробно описано на сайте space.com, последнее развертывание спутников потерпело крах. Запуск прошел без сучка и задоринки, но геомагнитная буря — серьезное нарушение магнитосферы Земли, вызванное длительными периодами сильных солнечных ветров — 4 февраля нанесла им ущерб. SpaceX объяснила в обновлении, что шторм вызвал резкое увеличение атмосферного сопротивления спутников, угрожая их орбите и заставив команду Starlink перевести их в «безопасный режим», в котором они будут лететь сквозь шторм ребром, как крыло самолет. Но как только спутники были переведены в безопасный режим, их нельзя было вернуть в нормальный режим работы.
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