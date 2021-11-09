Специальное мероприятие, посвященное 20-летию Xbox, запланировано на 15 ноября

Игроки Xbox, заинтересованные в участии в мероприятии, посвященном 20-й годовщине Xbox, которое состоится 15 ноября в 10:00 по тихоокеанскому времени или в 13:00 по восточному времени или в 18:00 по Гринвичу, будут рады узнать, что Уилл Таттл, главный редактор Xbox Wire, раскрыл более подробную информацию о событие на официальном сайте Xbox.

Microsoft также организует специальное мероприятие, посвященное 20-летию Xbox, и чтобы проверить ваши знания о Xbox. Специальное мероприятие по викторинам состоится в субботу, 13 ноября, в 14:00 по тихоокеанскому времени, в 17:00 по восточному времени или в 22:00 по Гринвичу в зависимости от вашего местоположения. Чтобы принять участие, войдите в систему или зарегистрируйтесь в качестве поклонника Xbox FanFest на xbox.com/FanFest и подпишитесь на мероприятие на странице FanFest Exclusives. Регистрация заканчивается в 23:59 по тихоокеанскому времени 9 ноября 2021 года. 15 ноября в официальном магазине Xbox Gear будет доступно множество аксессуаров Xbox Gear к 20-летию, а также значки участников и многое другое.
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