Spotify становится главным спонсором футбольного клуба «Барселона»

Spotify и ФК «Барселона» объявили о четырехлетнем партнерстве, которое начнется в июле 2022 года. Музыкальная платформа разместит свои логотипы на мужских и женских командных игровых футболках, а также на тренировочных футболках. В рамках спонсорства каталонская команда также переименовывает свой стадион в «Spotify Camp Nou».

Spotify делает ставку на игры «Барселоны», которые привлекают огромное количество зрителей по всему миру, и это поможет еще больше повысить узнаваемость бренда. Цифровая реклама, отображаемая рядом с полем, будет демонстрировать релевантных артистов с геотаргетингом — пользователи в Европе могут видеть одну рекламу, а зрители в Индии могут увидеть другую, подходящее к местным условиям. Финансовые детали не были раскрыты ни одной из сторон, но ФК «Барселона» является публичной компанией, поэтому цифры в конечном итоге будут раскрыты, когда команда опубликует свои финансовые результаты.