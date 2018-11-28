Sprint и HTC выпустят 5G смарт хаб

Sprint и HTC сообщают, что две компании работают вместе с Qualcomm для запуска «мобильного смарт-хаба» в первой половине следующего года.

Никакие подробности не были даны о том, как выглядит этот умный хаб или что он делает. Но Sprint говорит, что он будет «предоставлять мультимедийные и связанные данные в компактном и портативном дизайне». Возможно у него будет встроенный проектор. HTC собирается поставлять второй продукт 5G, предназначенный для будущей сети 5G Sprint. Первым из них станет смартфон от LG, который был анонсирован и для H1 2019 года, еще в августе. Это будет первый официальный 5G смартфон. Sprint будет внедряться и запускать свою сеть в первой половине года, а первые рынки, которые будут получать распространение это - Атланта, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Феникс и Вашингтон