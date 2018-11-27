Стал доступен ридер ONYX BOOX Monte Cristo 4 за 13 490 рублей

Модель ONYX BOOX Monte Cristo 4 в ряду представленных букридеров относится к премиальному сегменту и имеет ряд дополнительных преимуществ. Устройство, как и ONYX BOOX Darwin 6, оснащено сенсорным экраном E Ink Carta Plus, но выполнено в корпусе из алюминиево-магниевого сплава, а сам экран защищен специальным стеклом от известного японского производителя Asahi. В букридере также имеются боковые кнопки листания и кнопка «Обратно», но они получили сенсорное исполнение. Помимо этого в нем установлен модуль Bluetooth, позволяющий подключать к устройству дополнительные аксессуары.

Дисплей: Сенсорный экран E Ink Carta Plus, диагональ – 6 дюймов, разрешение – 1072 х 1448, плотность пикселей - 300 ppi, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета

Тип сенсора: Емкостный

Подсветка экрана: MOON Light+

Дополнительные функции: SNOW Field

Защита экрана: Антибликовое защитное стекло Asahi

Чехол-книжка: С функцией перехода в спящий режим (датчик Холла)

Операционная система : Android 4.4

Язык программирования: Java

Возможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), боковые сенсорные кнопки листания (перепрограммируемые), сенсорная кнопка «Обратно»

Процессор : 1,2 ГГц, 4-ядерный

ОЗУ: 1 ГБ

ПЗУ: 8 196 МБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ

Проводной интерфейс: microUSB

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор : Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч

Размеры: 158,9 x 114 x 8 мм

Вес: 205 г

Корпус: Материал – алюминиево-магниевый сплав, цвет - черный

Комплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон