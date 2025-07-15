Стали доступны быстрые и надежные карты памяти Silicon Power microSDXC Inspire

Silicon Power объявляет о начале продаж карт памяти microSDXC Inspire — высокопроизводительного решения для создания контента, записи видео в формате 4K и портативного гейминга. Карта обеспечивает скорость чтения до 170 МБ/с и записи до 160 МБ/с, предлагая надежность и универсальность, необходимые современным профессионалам и энтузиастам. Карта соответствует стандартам UHS-I U3 и V30, что делает ее оптимальным выбором для приложений с интенсивной обработкой данных: от съемки видео в ультравысоком разрешении 4K на дронах и экшн-камерах до поддержки мобильных игр и профессионального контент-креатива на портативных консолях и устройствах под управлением Android.

Доступные объемы — 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1ТБ — позволяют подобрать подходящий вариант под конкретные нужды. В основе карты лежит технология 3D TLC NAND, обеспечивающая не только высокую производительность, но и долговечность. При использовании с кардридером C200 USB Type-C достигаются скорости, превышающие лимиты UHS-I, для эффективной передачи данных. Рейтинг производительности приложений A2 (для объемов 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ) гарантирует ускоренную загрузку приложений и плавную работу на Android-устройствах. Поддерживается ограниченной гарантией на 10 лет, что подчеркивает лидерство Silicon Power в области флеш-хранения.