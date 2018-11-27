Стартовали продажи ридера ONYX BOOX Vasco da Gama 3 с E Ink Carta

Модель ONYX BOOX Vasco da Gama 3 в дополнение к механическим кнопкам листания получила сенсорный экран емкостного типа с возможностью использования функции multi-touch. Это добавило новые возможности управления при чтении: помимо кнопок здесь можно листать коротким нажатием на экран или «смахиванием», смещать страницу, масштабировать документ двумя пальцами, делать пометки в тексте, выбирать слово для перевода и быстро регулировать яркость подсветки. Также в устройстве имеется модуль Wi-Fi, позволяющий выходить в Интернет и работать с сетевыми библиотеками.

Дисплей: Экран – сенсорный, диагональ – 6 дюймов, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета, E Ink Carta, разрешение - 758 х 1024,

Тип сенсора: Емкостный

Подсветка экрана: MOON Light+

Дополнительные функции : SNOW Field

Операционная система: Android 4.4

Язык программирования : Java

Возможности управления : Сенсорный экран (multi-touch), боковые кнопки листания, кнопка «Обратно»

Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерный

ОЗУ: 512 МБ

ПЗУ: 8 196 МБ

Слот расширения : Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ

Проводной интерфейс: microUSB

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч

Размеры: 170 x 117 x 8,7 мм

Вес: 182 г

Корпус: Материал – пластик, цвет – черный.

Комплектация: Устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC