Стартовали продажи внешнего накопителя Samsung Portable SSD X5

Samsung Electronics объявляет о старте продаж портативного твердотельного накопителя Samsung Portable SSD X5 в России. Созданный на базе NVMe™ и использующий современный интерфейс Thunderbolt™ 3, данный накопитель обеспечивает непревзойденную скорость передачи данных.

Пропускная способность Thunderbolt 3 составляет 40 Гбит/с (это в четыре раза выше, чем у USB 3.1), благодаря чему скорость чтения X5 достигает 2800 МБ/с, что в 5,2 раза превышает скорость портативных SSD с интерфейсом SATA, и до 25,5 раз – скорость передачи внешних HDD. Накопитель также обладает рекордной максимальной скоростью записи 2300 МБ/с, позволяя пользователям передавать UHD-видео объемом 20 ГБ за 12 секунд. Разработанный для Mac и PC с портами Thunderbolt 3, внешний твердотельный накопитель серии X5 совмещает высокую скорость, облегченную конструкцию и портативный дизайн с емкостью до 2 ТБ.