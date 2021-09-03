Стартуют продажи кресла Razer Iskur Fabric из ультрамягкой ткани

Razer объявляет о добавлении новых тканевых вариантов в отмеченную наградами линейку эргономичных игровых кресел Razer Iskur, предоставляя геймерам больший выбор тронов для своих боевых станций. По многочисленным просьбам сообщества Razer, версия Razer Iskur Fabric изготовлена из ультрамягкой ткани, устойчивой к проливанию жидкости, и обеспечивает мягкое, но прочное покрытие.

Материал с плотным плетением нитей обеспечивает невероятную мягкость, но при этом достаточно прочен для повседневного использования и устойчив к воде, маслу и грязи. Тканевая версия продолжает обеспечивать идеальную осанку, эргономичную поддержку, которой славится Razer Iskur, с той же революционной системой поддержки поясницы. Кресло Razer Iskur Fabric также будет доступно в размере XL.

После недавнего запуска Razer Iskur и Razer Iskur X в размере XL, семейство Razer Iskur стало полным. Версии XL на 15% больше своих аналогов обычного размера, обеспечивая более просторную посадку для геймеров благодаря более высокой спинке и более широкому основанию сиденья. Версии XL могут выдерживать людей ростом до 208 см и весом до 180 кг, что расширяет возможности для большего числа пользователей.
  • РРЦ Razer Iskur Fabric - $499 USD / €549.99 EUR, а версия XL доступна по РРЦ $599 USD / €649.99 EUR.
  • The Razer Iskur в версии XL доступен по РРЦ $599 USD / €649.99 EUR, а Razer Iskur X, в версии XL доступен по РРЦ $499 USD / €599.99 EUR.
Комментарии и отзывы Razer Iskur Fabric
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