Стартуют продажи кресла Razer Iskur Fabric из ультрамягкой ткани

Материал с плотным плетением нитей обеспечивает невероятную мягкость, но при этом достаточно прочен для повседневного использования и устойчив к воде, маслу и грязи. Тканевая версия продолжает обеспечивать идеальную осанку, эргономичную поддержку, которой славится Razer Iskur, с той же революционной системой поддержки поясницы. Кресло Razer Iskur Fabric также будет доступно в размере XL.
После недавнего запуска Razer Iskur и Razer Iskur X в размере XL, семейство Razer Iskur стало полным. Версии XL на 15% больше своих аналогов обычного размера, обеспечивая более просторную посадку для геймеров благодаря более высокой спинке и более широкому основанию сиденья. Версии XL могут выдерживать людей ростом до 208 см и весом до 180 кг, что расширяет возможности для большего числа пользователей.