Стильный электровелосипед с бумбоксом Noordung оценен в 6990 евро

Состоялся инновационный дебют производителя электровелосипедов Noordung. Компания представила новую модель с одноименным названием.

Электровелосипед весит 17,3 кг без учета бумбокса и полностью изготовлен из карбона. Он оснащен двигателем мощностью 250 Вт от Ansmann и предлагает 10-ступенчатую коробку передач Microshift AdventX. Дисковые тормоза Magura CT4 диаметром 180 и 160 мм обеспечивают сильное торможение. Смартфон надежно фиксируется с помощью крепления на руле. Внутри бумбокса есть четыре качественных динамика, к которым можно подключить смартфон по Bluetooth.

27,5-дюймовые колеса изготовлены из легкого карбона и оснащены высококачественными шинами Pirelli Angel GT Urban. Он оснащен электронным замком для повышения безопасности. Также есть бесплатное приложение для iOS и Android для отслеживания разной информации.

По словам производителя, электровелосипед Noordung будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 6 990 евро.

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